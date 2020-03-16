Küme düşme hattında iki Başkent takımı

Ligde 5 Mart Pazar günü oynanan 3 karşılaşmanın ardından VVSL'de normal sezon sıralaması ve final grubu eşleşmeleri netleşti.
Karşılaşmalardan alınan sonuçlar şu şekilde:
PTT Karayolları 2 - 3 Fenerbahçe Opet
Türk Hava Yolları 3 - 1 PTT
Nilüfer Belediyesi 3 - 0 Beşiktaş
Atlasglobal Yeşilyurt 3 - 1 Aydın B.Şehir Belediye
Vakıfbank 3 - 0 Eczacıbaşı Vitra
Alınan bu sonuçların ardından Vakıfbank önümüzdeki yıl Türkiye’yi CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek ilk takım oldu.
Bugünki karşılaşmanın ardından sonucu değişmeyen Play-Off Çeyrek Final karşılaşmaları eşleşmeleri ve Baraj Etabı oynanacak takımlar belirlendi.
Küme düşecek iki takımın belirleneceği PTT, Karayolları, Beşiktaş ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas kulüpleri Baraj Etabı 1. Devre karşılaşmaları 20-21-22 Mart tarihlerinde Kocaeli Hasan Gemici Spor Salonunda oynayacak.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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