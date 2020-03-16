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Küme düşme hattında iki Başkent takımı
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KÜME DÜŞME HATTINDA İKİ BAŞKENT TAKIMI

Küme düşme hattında iki Başkent takımı

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde normal sezon bugün oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

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Ligde 5 Mart Pazar günü oynanan 3 karşılaşmanın ardından VVSL'de normal sezon sıralaması ve final grubu eşleşmeleri netleşti.

Karşılaşmalardan alınan sonuçlar şu şekilde:

PTT Karayolları 2 - 3 Fenerbahçe Opet

Türk Hava Yolları 3 - 1 PTT

Nilüfer Belediyesi 3 - 0 Beşiktaş

Atlasglobal Yeşilyurt 3 - 1 Aydın B.Şehir Belediye

Vakıfbank 3 - 0 Eczacıbaşı Vitra

Alınan bu sonuçların ardından  Vakıfbank önümüzdeki yıl Türkiye’yi CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek ilk takım oldu.

Bugünki karşılaşmanın ardından sonucu  değişmeyen Play-Off Çeyrek Final karşılaşmaları eşleşmeleri ve Baraj Etabı oynanacak takımlar belirlendi.

Küme düşecek iki takımın belirleneceği PTT, Karayolları, Beşiktaş ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas kulüpleri Baraj Etabı 1. Devre karşılaşmaları 20-21-22 Mart tarihlerinde Kocaeli Hasan Gemici Spor Salonunda oynayacak.

 

 

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