Keçiörengücü gole düşman

TFF 1.Lig'de 28 hafta geride kalırken Başkent temsilcisi Keçiörengücü, sadece 21 gol kaydedebildi. Keçiörengücü'nün bu sezon 5 maçı golsüz berabere sonuçlandı.
Keçiörengücü, kalesinde sadece 22 gol görerek bu alanda da BB Erzurumspor ile birlikte en az gol yiyen ekip oldu. BB Erzurumspor ve Boluspor'da Keçiörengücü ile birlikte maçları golsüz biten diğer iki ekip olarak öne çıkıyor.
16 Şubat'ta oynadığı Altay maçını galibiyetle kapatan Keçiörengücü, oynadığı son 6 maçta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı ve play-off potasından uzaklaştı.
Keçiörengücü'nün ligde kaydettiği 21 golün 6 tanesi Dialiba'dan, 3 gol Samet Akaydın'dan gelirken, Kone, Erdi, Mendy 2'şer gol kaydetti. Madinda, Burak, Süleyman, Sertaç, Cem ve Abdülkadir ise 1'er gollük katkı sağladı.
Süper Lig'de ise geride kalan 26 haftada MKE Ankaragücü 23, Gençlerbirliği 33 gol kaydetti.
HABER: MERT DOKUZOĞLU
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.