Keçiörengücü gole düşman

TFF 1.Lig'de 28 hafta geride kalırken Başkent temsilcisi Keçiörengücü, sadece 21 gol kaydedebildi. Keçiörengücü'nün bu sezon 5 maçı golsüz berabere sonuçlandı.

Keçiörengücü, kalesinde sadece 22 gol görerek bu alanda da BB Erzurumspor ile birlikte en az gol yiyen ekip oldu. BB Erzurumspor ve Boluspor'da Keçiörengücü ile birlikte maçları golsüz biten diğer iki ekip olarak öne çıkıyor.

16 Şubat'ta oynadığı Altay maçını galibiyetle kapatan Keçiörengücü, oynadığı son 6 maçta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı ve play-off potasından uzaklaştı.

Keçiörengücü'nün ligde kaydettiği 21 golün 6 tanesi Dialiba'dan, 3 gol Samet Akaydın'dan gelirken, Kone, Erdi, Mendy 2'şer gol kaydetti. Madinda, Burak, Süleyman, Sertaç, Cem ve Abdülkadir ise 1'er gollük katkı sağladı.

Süper Lig'de ise geride kalan 26 haftada MKE Ankaragücü 23, Gençlerbirliği 33 gol kaydetti.

HABER: MERT DOKUZOĞLU