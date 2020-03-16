Haftanın Nabzı bugün 20:00'da

Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u 2 - 1 mağlup etti. Gençlerbirliği ise deplasmanda Denzilispor'a 1 - 0 yenildi. TFF 1. Lig'de mücadele eden Keçiörengücü deplasmanda Adanaspor'la 1 - 1 berabere kalırken Osmanlıspor da sahasında Giresunspor'la 1- 1 berabere kaldı. Tüm bunların ve daha fazlasının konuşulduğu Haftanın Nabzı, bu akşam saat 20:00'da Sema Demet'in sunumu, Bülent Atlas ve Müjdat Yalman'ın yorumlarıyla sizlerle...

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