OGM Ormanspor uzatmalarda güldü

Tempolu başlayan karşılaşmanın ilk çeyreği 28-28 sona erdi. İkinci çeyrekte etkisini artıran Bahçeşehir Koleji, 54-50 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte etkisini iyice artıran Bahçeşehir Koleji, son periyoda 75-68 üstün girdi.
Kıyasıya mücadeleyle geçen karşılaşmanın son çeyreğinde OGM Ormanspor bitime 7 saniye kala eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın uzatma bölümünde OGM Ormanspor, 111-105 galibiyet elde etti.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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