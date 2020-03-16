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OGM Ormanspor uzatmalarda güldü
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OGM ORMANSPOR UZATMALARDA GÜLDÜ

OGM Ormanspor uzatmalarda güldü

ING Basketbol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında OGM Ormanspor, normal süresi 95-95 sona eren mücadelede Bahçeşehir Koleji'ni 111-105 mağlup etti.

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Tempolu başlayan karşılaşmanın ilk çeyreği 28-28 sona erdi. İkinci çeyrekte etkisini artıran Bahçeşehir Koleji, 54-50 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte etkisini iyice artıran Bahçeşehir Koleji, son periyoda 75-68 üstün girdi.

Kıyasıya mücadeleyle geçen karşılaşmanın son çeyreğinde OGM Ormanspor bitime 7 saniye kala eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın uzatma bölümünde OGM Ormanspor, 111-105 galibiyet elde etti.

 

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