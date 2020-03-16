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Osmanlıspor'u bekleyen zorlu fikstür
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OSMANLISPOR'U BEKLEYEN ZORLU FİKSTÜR

Osmanlıspor'u bekleyen zorlu fikstür

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Osmanlıspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Başkent takımı, 63. dakikada Numan Çürüksu'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de konuk ekipte Raul Rusescu'nun 80. dakikada penaltıdan attığı golle skor 1-1 oldu.

Uzun bir süre 10 kişi oynayan Giresunspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılamayan Osmanlıspor, düşme tehlikesini iyiden iyiye hissetmeye başladı.

Son 5 karşılaşmada  3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Osmanlıspor, 24 puanla 16. sırada bulunuyor.

Başkent takımı, Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen takımlarla art arda karşılaşacak. Gelecek hafta Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, daha sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

 

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