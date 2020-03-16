Ateş hattına 3 puan

Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Gençlerbirliği küme düşme hattı ile arasındaki puan farkını 3'e düştü.

Başkent ekibi, deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olurken, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Dün oynanan Denizlispor karşılaşmasında da 1-0 yenilen Başkent takımı, alt sıralarda yer alan takımların galibiyet elde etmesinin ardından oldukça sıkıntılı bir sürece dahil oldu.

Kadrosunda yer alan oyuncuların sakatlığı nedeniylede sıkıntılı günler geçiren Gençlerbirliği, ligde 23. hafta sonunda küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye yükseltmişti.

Başkent takımı, bu hafta sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Sahadan 3 puanla ayrılarak rahat bir nedef almayı hedefliyor.