Türk Telekom evinde mağlup

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. Haftasında Ankara Spor Salonunda Türk Telekom-Anadolu Efes arasında oynanan müsabakayı Anadolu Efes 81-103 yendi.
Anadolu Efes, mücadeleye 11-0'lık seri ile başladı. Maçta Türk Telekom'dan Kenneth Kadji oyundan atıldı. Maçın en skorer oyuncusu Türk Telekomdan 17 numaralı forması ile 20 sayı atan Enes Taşkıran oldu. Mücadele seyircisiz oynandı. Karşılaşmaya iki ekipte Çanakkale şehitlerini anan pankatlar ile çıktı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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