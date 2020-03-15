Keçiörengücü Adana'ya takıldı

Konuk ekip Keçiörengücü, Theo Mendy ile 30'uncu dakikada karşılaşmada öne geçti. İlk yarının son dakikalarında 44'üncü dakikada turuncu beyazlılar Evren Korkmaz ile eşitliği sağladı. Mücadelede oyun olarak üstünlüğü elinde bulunduran Keçiörengücü, galibiyet golünü bulamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve 35 puana yükseldi. Düşme potasında Osmanlıspor'un rakiplerinden Adanaspor ise 20 puanla 17'inci sırada haftayı kapattı.
HABER: MERT DOKUZOĞLU
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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