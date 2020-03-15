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Keçiörengücü Adana'ya takıldı
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KEÇİÖRENGÜCÜ ADANA'YA TAKILDI

Keçiörengücü Adana'ya takıldı

TFF 1.Lig'de 28'inci hafta maçında Keçiörengücü, Adana 5 Ocak Stadyumu'nda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Konuk ekip Keçiörengücü, Theo Mendy ile 30'uncu dakikada karşılaşmada öne geçti. İlk yarının son dakikalarında 44'üncü dakikada turuncu beyazlılar Evren Korkmaz ile eşitliği sağladı. Mücadelede oyun olarak üstünlüğü elinde bulunduran Keçiörengücü, galibiyet golünü bulamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve 35 puana yükseldi. Düşme potasında Osmanlıspor'un rakiplerinden Adanaspor ise 20 puanla 17'inci sırada haftayı kapattı.  

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

 
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