Bakspor Amed'e şans tanımadı

Bakspor, TFF 2.Lig Beyaz Grupta en yakın rakibi Amedspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bakspor'a galibiyeti getiren golleri 7'de Ömer Bozan, 76'da Eren Tokat kaydetti. Bakspor, bu kritik galibiyetle bir maçı eksik 27 maçta 28 puana yükseldi ve puan olarak Amedspor'u yakaladı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Amedspor 2-1 kazanmıştı. Bakspor, evinde aldığı bu galibiyetle ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi ve Amedspor'un bir basamak üstüne yükseldi.
Öte yandan, Bakspor'da 8 maça çıkan eski teknik direktör Oktay Derelioğlu, yeni takımı Amedspor'un başında ilk sınavını yine eski takımına karşı verdi. Bakspor, eski hocası Oktay Derelioğlu'nu da mağlup etmiş oldu.
HABER: MERT DOKUZOĞLU
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