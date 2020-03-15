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Çankaya FK, deplasmanda mağlup
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ÇANKAYA FK, DEPLASMANDA MAĞLUP

Çankaya FK, deplasmanda mağlup

TFF 3. Lig ekiplerinden Çankaya FK, Hopaspor'a 2-1 mağlup oldu.

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Çankaya FK, deplasmanda Hopaspor konuk oldu. Karşılaşma 2-1 Hopaspor üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Başkent takımı 9. dakikada Furkan Tütüncü'nün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 61. dakikada ev sahibi takımdan Volkan Pala skoru 1-1 yaptı. Çankaya FK'dan Dede Çelik 69. dakikada kırmzızı kart gören isim oldu. 70. dakikada Arif Güner'in golüyle Hopaspor 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Alınan bu sonuçla Çankaya FK 34 puanla 13. sırada kaldı.

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