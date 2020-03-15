Ankaragücü'nden Sedat Ağçay açıklaması

MKE Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen kaptan Sedat Ağçay ile ilgili kulüp Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ameliyatı başarı ile gerçekleşen kaptanımız Sedat Ağçay, bugün taburcu oldu. Durumu iyi olan Ağçay, bir kaç hafta sonra sahalara dönebilecek" denildi. Kaptan Sedat Ağçay ise, bir mesaj yayımlayarak Ankaragücü'ne teşekkür etti.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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