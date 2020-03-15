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DÜŞME POTASI ALEV ALEV

Düşme potası alev alev

Süper Lig Cemil Usta sezonu 26'ncı hafta mücadelelerinde düşme potasını yakından ilgilendiren maçlarda lig kızıştı.

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Süper Lig Cemil Usta sezonu 26'ncı hafta mücadelelerinde haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa, kendi evinde Göztepe'yi 2-0 ile geçti. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor'a 1-0 mağlup olurken, Konyaspor 9 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ligin son sırasında yer alan Kayserispor ise Yeni Malatyaspor'u 2-1 ile geçti ve Doğu Anadolu temsilcisini ateşe attı.  

Bu sonuçların ardından Kayserispor 22, Başkent ekibi MKE Ankaragücü 23, bir maçı eksik Rizespor 25 puanda düşme potasında yer alıyorlar. Ligin ikinci yarısında kötü bir performans sergileyen Yeni Malatyaspor 25 puanda haftayı kapatırken, haftayı galibiyetle kapatan iki ekip Konyaspor ve Kasımpaşa 26 puanda yer alıyor. Bir maçı eksik Antalyaspor 27, Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise 28 puanda haftayı noktaladı. 

Süper Lig'de 27. hafta yine corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. 27. haftada düşme potasını yakından ilgilendiren maçlarda Fenerbahçe - Kayserispor, Gaziantep FK - Ankaragücü, Yeni Malatya - Kasımpaşa, Beşiktaş - Antalyaspor, Gençlerbirliği - Konyaspor, Rizespor - Galatasaray maçları oynanacak.  

 

 
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