Keçiörengücü, Adana'da 3 puan peşinde

Ligin 28. hafta karşılaşmasında Başkent takımı deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı Onur Özütoprak yönetecek.
Keçiörengücü, Çarşamba günü deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuş, Adanaspor ise Boluspor'a 2-1 yenilmişti.
Ligde Başkent takımı 34 puanla 10. sırada yer alırken, rakip takım ise 19 puanla 17. sırada bulunuyor.
Başkent ekibi, 21 Mart Cumartesi günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
Haber: Sema Demet
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