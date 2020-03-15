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Kıran kırana geçen mücadelede kazanan Mamak Belediyesi
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KIRAN KIRANA GEÇEN MÜCADELEDE KAZANAN MAMAK BELEDİYESİ

Kıran kırana geçen mücadelede kazanan Mamak Belediyesi

Türkiye Basketbol Ligi 23. hafta karşılaşmasında Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Bandırma Kırmızı Basketbol Takımı'nı 84-79 mağlup etti.

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Corono virüs tedbirleri kapsamında Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda seyircisiz oynan karşılaşmada, Başkent ekibinden Mustafa Baki Görür 28 sayı-5 ribaund, Mustafa Baştürk 15 sayı-5 ribaundla karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.

Konuk takım, ilk çeyreği 25-19 önde kapattı. İkinci çeyrektede etksini sürdüren Bandırma Kırmızı farkı çift hanelere kadar yükseltti. Kalan dakikalarda da farklı üstünlüğünü koruyan konuk takım, devreyi 48-40 önde bitirdi. Karşılaşmanın son bölümünde yeşil-beyazlılar etksini göstermeye başladı. Üçüncü çeyrekte 66-58 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin son çeyreğine 8-1 seriyle başlangıç yapan Başkent takımı, farkı 1 sayıya kadar düşürdü. Karşılaşmanın bitimine 5 dakika kala  Mustafa Baki çıktı ve arka arkaya üçlüklerle takımı öne geçirmeyi başladı. Kıran kırana geçen mücadelenin son çeyreğinde hata yapmayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sahadan 84-79 galip ayrıldı.

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