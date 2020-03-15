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Corona ev sahiplerini etkilemedi
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CORONA EV SAHİPLERİNİ ETKİLEMEDİ

Corona ev sahiplerini etkilemedi

Tüm dünyada etkisini gösteren Corona virüsü sebebiyle Süper Lig'de maçların seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı. Coronavirüs, şu ana kadar ev sahiplerini etkilemedi.

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Süper Lig'de 26'ncı haftada şu ana kadar 5 karşılaşma oynandı. Haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü, evinde seyircisiz oynanan maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek altın değerinde 3 puanın sahibi olmayı başarmıştı. 

Cuma akşamı oynanan bir diğer maçta Kasımpaşa, evinde Göztepe'yi 2-0 ile geçti. 

Yukatel Denizlispor, Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni Rodallega'nın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. 

Alanya'da oynanan seyircisiz maçta Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 yendi. 

Konyaspor ise evinde 9 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. 

Ev sahipleri 5 maçtada taraftarlarından yoksun olsalar da maçlarını kazanmayı başardılar. Böylece, Coronavirüs ev sahiplerini etkilemedi.

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

 

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