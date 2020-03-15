Çankaya Üniversitesi rahat kazandı

Ligin 21. hafta karşılaşmasında Çankaya Üniversitesi, sahasında BOTAŞ'ı konuk etti. Karşılaşma 86-60 Çankaya Üniversitesi üsütünlüğüyle sona erdi.
Mücadeleye etkili başlayan Başkent takımı birinci periyodu 28-12 önde tamamladı. İkinci periyottada etkisini sürdüren Çankaya Üniversitesi devreyi 48-28 skorla kapattı.
Üçüncü periyotta farkı iyice açan Başkent ekibi karşılaşma sonunda 86-60 galip geldi.
Haber: Sema Demet
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