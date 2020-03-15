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Çankaya Üniversitesi rahat kazandı
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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ RAHAT KAZANDI

Çankaya Üniversitesi rahat kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ'ı 86-60 mağlup etti.

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Ligin 21. hafta karşılaşmasında Çankaya Üniversitesi, sahasında BOTAŞ'ı konuk etti. Karşılaşma 86-60 Çankaya Üniversitesi üsütünlüğüyle sona erdi.

Mücadeleye etkili başlayan Başkent takımı birinci periyodu 28-12 önde tamamladı. İkinci periyottada etkisini sürdüren Çankaya Üniversitesi devreyi 48-28 skorla kapattı.

Üçüncü periyotta farkı iyice açan Başkent ekibi karşılaşma sonunda 86-60 galip geldi.

Haber: Sema Demet

 

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