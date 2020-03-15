Rizespor istatistikleri devam etti

Çaykur Rizespor'u Eryaman Stadyumu'nda seyircisiz oynanan maçta 2-1 mağlup eden MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken puanını 23'e yükseltti. Son 5 maçında ikinci galibiyetini elde eden sarı lacivertlilerde, Rizespor istatistikleri de olumlu olarak devam etti.

Çaykur Rizespor'u evinde 13. kez ağırlayan Ankaragücü, hiçbir maçı kaybetmedi. Bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik elde eden Ankaragücü, 6 maçta da kalesini gole kapadı.

4 maçtır Ankaragücü'ne kaybetmeyen ve en uzun yenilmezlik serisi oluşturan Çaykur Rizespor'un bu istatistiği sona erdi.

Çaykur Rizespor, deplasmanda en az gol atan takım olma istatistiğini devam ettirdi.

HABER: MERT DOKUZOĞLU