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Spor Toto, Antalya'da kayıp
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SPOR TOTO, ANTALYA'DA KAYIP

Spor Toto, Antalya'da kayıp

Hentbol Erkekler Süper Lig'inde Spor Toto, deplasmanda CIP Travel Antalyaspor ile karşılaştı.

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Ligin 17. hafta karşılaşmasında Başknet takımı, CIP Travel Antalyaspor'a konuk oldu.

Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Spor Toto, CIP Travel Antalyaspor'a 26-25 mağlup oldu.

Alınan bu sonuçla Spor Toto 19 puanda kaldı. Toplam 9 takımın mücadele ettiği ligde normal sezon haftaya tamamlanacak.

Haber: Sema Demet

 

 

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