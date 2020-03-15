Spor Toto normal sezonu galibiyetle kapattı

Ligin normal sezonunun son karşılaşmasında Başkent takımı, İzmir ekibini 3-2 mağlup etti.
Mücadelenin setleri 25-20, 18-25, 25-21, 19-25, 15-10 sona erdi. Alınan bu sonuça Spor Toto, normal sezonu 4. sırada tamamladı.
Normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto, Ziraat Bankası, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor play-offlarda karşılaşacak.
Play-off çeyrek final etabı, 1-2 Nisan'da oynanacak ilk karşılaşmalarla başlayacak.
Haber: Sema Demet
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.