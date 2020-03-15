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Spor Toto normal sezonu galibiyetle kapattı
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SPOR TOTO NORMAL SEZONU GALİBİYETLE KAPATTI

Spor Toto normal sezonu galibiyetle kapattı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. hafta karşılaşmasında Spor Toto, sahasında Arka Spor'u 3-2 yendi.

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Ligin normal sezonunun son karşılaşmasında Başkent takımı, İzmir ekibini 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin setleri 25-20, 18-25, 25-21, 19-25, 15-10 sona erdi. Alınan bu sonuça Spor Toto, normal sezonu 4. sırada tamamladı.

Normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto, Ziraat Bankası, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor play-offlarda karşılaşacak.

Play-off çeyrek final etabı, 1-2 Nisan'da oynanacak ilk karşılaşmalarla başlayacak.

Haber: Sema Demet

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