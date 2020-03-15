Rakip Anadolu Efes!

ING Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Anadolu Efes Türk Telekom'a konuk olacak. 15.03.2020 17:30'da Ankara Spor Salonunda ki karşılaşma seyircisiz oynanacak.
Ligin 22. Haftasında Türk Telekom OGM Ormanspor'u 64-82, Anadolu Efes ise Gaziantep Basketbolu 103-79 yenmişti.
Ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Anadolu Efes evinde 81-71 galip geldi. İkili arasında oynanan son 10 karşılaşma da Anadolu Efes 8 , Türk Telekom ise 2 galibiyet alabildi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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