Keçiörengücü Tesislerinde corona virüs temizliği

Corona virisüe karşı spor kulüpleri önlemler alınmaya devam ediyor. Başkent takımlarından Keçiörengücü, amatör branşlar ve futbol okullarında eğitime ara vermesinden sonra tesislerini dezenfekte çalışması yaptı.

Futbolcular ve personel ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştiren Keçiörengücü, önlemleri en üst düzeyde çıkararak çalışmalarına yalnızca futbol A takımı ile devam ediyor.