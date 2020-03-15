Ziraat Bankası, Sorgun Belediye'yi 3-1'le geçti

Başkent takımı, ligin 22. haftasında sahasında Sorgun Belediye'yi konuk etti. Karşılaşma 3-1 Ziraat Bankası galibiyetiyle sona erdi.
Alınan bu sonuçla Ziraat Bankası ligin normal sezonunu 43 puanla kapattı.
Ziraat Bankası, Sorgun Belediye'yi 20-25, 25-15, 25-22, 25-15 setlerle 3-1 yendi. Başkent takımı ayrıca galibiyet sayısını 14'e çıkardı.
Ligde normal sezonu ilk 8 sırada bitiren Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto, Ziraat Bankası, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor play-offlarda mücadele edecek.
Play-off çeyrek final etabı, 1-2 Nisan'da oynanacak ilk karşılaşmalarla başlayacak.
Haber: Sema Demet
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