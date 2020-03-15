﻿
Ziraat Bankası, Sorgun Belediye'yi 3-1'le geçti
﻿
Site İçi Arama
﻿

ZİRAAT BANKASI, SORGUN BELEDİYE'Yİ 3-1'LE GEÇTİ

Ziraat Bankası, Sorgun Belediye'yi 3-1'le geçti

AXA SİGORTA Efeler Ligi’nde normal sezonun son karşılaşmasında Ziraat Bankası, Sorgun Belediye'yi 3-1 mağlup etti.

351 Okunma

Başkent takımı, ligin 22. haftasında sahasında Sorgun Belediye'yi konuk etti. Karşılaşma 3-1 Ziraat Bankası galibiyetiyle sona erdi.

Alınan bu sonuçla Ziraat Bankası ligin normal sezonunu 43 puanla kapattı.

Ziraat Bankası, Sorgun Belediye'yi 20-25, 25-15, 25-22, 25-15 setlerle 3-1 yendi.  Başkent takımı ayrıca galibiyet sayısını 14'e çıkardı.

Ligde normal sezonu ilk 8 sırada bitiren Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto, Ziraat Bankası, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor play-offlarda mücadele edecek.

Play-off çeyrek final etabı, 1-2 Nisan'da oynanacak ilk karşılaşmalarla başlayacak.

Haber: Sema Demet

.

ETİKETLER
Keçiörengücü Adana'ya takıldı
Bakspor Amed'e şans tanımadı
Çankaya FK, deplasmanda mağlup
Ankaragücü'nden Sedat Ağçay açıklaması
Düşme potası alev alev
Keçiörengücü, Adana'da 3 puan peşinde
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿