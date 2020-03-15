Osmanlıspor'da kritik saatler

Osmanlıspor, bugün saat 19.00'da Giresunspor'u konuk edecek.
İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman 1 saat sürdü. Antrenmanda tedavisi devam eden Barış Zeren ve Tugay Kacar yer almadı. Isınmaya yönelik pas çalışmasıyla başlayan antrenman 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirilen Başkent takımı, sprint çalışmasından sonra bireysel şut çalışmasıyla antrenmanı bitirdi.
Osmanlıspor, Perşembe günü Eskilehirspor ile sahasında 1-1 berabere kalmış, Giresunspor ise Çarşamba günü Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etmişti.
Ligde Başkent takımı 23 puanla 16. sırada yer alırken, rakip takım ise 37 puanla 9. sırada bulunuyo
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