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Hacettepe penaltıyla yıkıldı
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HACETTEPE PENALTIYLA YIKILDI

Hacettepe penaltıyla yıkıldı

TFF 2.Lig Beyaz Grupta Hacettepespor, deplasmanda Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Hacettepespor'da 7 oyuncu sarı kart gördü.

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Hacettepespor, Sarıyer'e deplasmanda 89. dakikada Furkan Yaman'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu. 28 hafta sonunda Hacettepe, 35 puanla haftayı kapatırken, Sarıyer ise 40 puana yükseldi.  Hacettepespor'da Volkan Kılıç, Serdarcan Eralp, Yağız Bolat, Mehmet Can Güngör, Kadir Enes Kıra, Ömürcan Artan, Mustafa Hüseyin Seyhan karşılaşmada sarı kart gördü. Hacettepespor, ligin ilk yarısında da hakem hataları neticesinde Sarıyer'e 4-1 mağlup olmuştu. 

 

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