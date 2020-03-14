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Ankara Demirspor, Bandırma'nın ensesinde
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ANKARA DEMİRSPOR, BANDIRMA'NIN ENSESİNDE

Ankara Demirspor, Bandırma'nın ensesinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor, sahasında Bayburt İl Özel İdare'yi konuk etti.

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Ankara Demirspor, bugün sahasında Bayburt İl Özel İdare ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-0 Ankara Demirspor üstülüğüyle sona erdi.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 90+4'te Burak Öksüz kaydetti. Başkent takımında Emre Selen, Hasan Küçcük ve Burak Öksüz sarı kart gören isimler oldu.

Ankara Demirspor alınan bu galbiyetle puanını 57ye yükseltirken, rakip takım 35 puanda kaldı.

Başkent takımı, 22 Mart Pazar günü deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak.

 
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