Ankara Demirspor, Bandırma'nın ensesinde

Ankara Demirspor, bugün sahasında Bayburt İl Özel İdare ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-0 Ankara Demirspor üstülüğüyle sona erdi.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 90+4'te Burak Öksüz kaydetti. Başkent takımında Emre Selen, Hasan Küçcük ve Burak Öksüz sarı kart gören isimler oldu.
Ankara Demirspor alınan bu galbiyetle puanını 57ye yükseltirken, rakip takım 35 puanda kaldı.
Başkent takımı, 22 Mart Pazar günü deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.