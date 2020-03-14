Etimesgut Belediyespor evinde üst üste 5'inci yenilgisini aldı

TFF 2.Lig 28. hafta karşılaşmasında Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor, Atatürk Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında ki golsüz eşitlik ikinci yarıda Eyüpspor oyuncusu Mikail Okyar'ın 51. dakikada kaydettiği golle bozuldu. 67. dakikada Murat Yılmaz'ın attığı gol ile konuk ekip deplasmanda 2-0 öne geçti. 84. dakikada Yusuf Yıldırım'ın attığı gol ile Etimesgut Belediyespor skoru 2-1'e getirdi. Etimesgut Belediyespor aldığı mağlubiyetle ligde 15. sıraya düştü ve haftayı 28 puanla kapattı.
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