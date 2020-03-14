﻿
Etimesgut Belediyespor evinde üst üste 5'inci yenilgisini aldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ETİMESGUT BELEDİYESPOR EVİNDE ÜST ÜSTE 5'İNCİ YENİLGİSİNİ ALDI

Etimesgut Belediyespor evinde üst üste 5'inci yenilgisini aldı

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta yer alan Etimesgut Belediyespor, evinde Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Başkent ekibi, evinde üst üste 5'inci mağlubiyetini aldı.

539 Okunma

TFF 2.Lig 28. hafta karşılaşmasında Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor, Atatürk Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında ki golsüz eşitlik ikinci yarıda Eyüpspor oyuncusu Mikail Okyar'ın 51. dakikada kaydettiği golle bozuldu. 67. dakikada Murat Yılmaz'ın attığı gol ile konuk ekip deplasmanda 2-0 öne geçti. 84. dakikada Yusuf Yıldırım'ın attığı gol ile Etimesgut Belediyespor skoru 2-1'e getirdi. Etimesgut Belediyespor aldığı mağlubiyetle ligde 15. sıraya düştü ve haftayı 28 puanla kapattı. 

 
Etimesgut Belediyespor'da kan değişimi
Etimesgut Belediyespor'da ayrılık
Etimesgut Belediyespor, sahasında galip gelemedi
Hasan Kartal'a büyük onur
Etimesgut Belediyespor en başarılı takım
Etimesgut Belediyespor hedef yükseltti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿