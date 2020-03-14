Halkbank, Tokat'ı rahat geçti

Corona önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan karşılaşmada Başkent takımı atak ve defansta etkili performans sergiledi. Halkbank, servis ve blokta Tokat’tan daha iyi oyun ortaya koydu. Karşılaşma genelinde yüzde 56 hücum yüzdesi yakalayan mavi-beyazlılarda Efe Bayram 22 sayı ile en skorer isim oldu.

"DİRAYETLİ VE İNANÇLI BİR HALKBANK OLACAK"

Halkbank Voleybol Takım Kaptanı Hasan Yeşilbudak, iyi bir oyunla haklı bir galibiyet elde ettkilerini dile getirdi. Tecrübeli oyuncu “Sezona kötü başladık ama gidişatımız hep iyiye oldu. Kaybettiğimiz kimi maçlarda bile iyi oynadık. Son maçımızı da galibiyetle kapattık. Sıra playoff etabında. Burada dirayetli ve inançlı bir Halkbank olacak. Camiamızı mutlu etmek için üstün bir mücadele ruhu ile sahada yer alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın!” şeklinde konuştu.