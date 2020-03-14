Ankaragücü tesislerinde corona önlemi

Ankaragücü tesislerinde corona virüs önlemleri kapsamında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Alt yapı koordinatörü Cengiz Paça sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda baştan sonra tesisin dezenfekte edildiğini belirtti.
"Tandoğan tesislerimiz virüs tehlikesine karşı tepeden tırnağa dezenfekte edildi altyapi çocuklarımızı güvenli bir şekilde ailelerinin yanına gitmelerini sağladık gerekli çalışmalar sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.." ifadelerine yer verdi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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