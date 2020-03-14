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Ahmet Oğuz: Tekrar galibiyetlerle tanışmak istiyoruz
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AHMET OĞUZ: TEKRAR GALİBİYETLERLE TANIŞMAK İSTİYORUZ

Ahmet Oğuz: Tekrar galibiyetlerle tanışmak istiyoruz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, futbolculardan Fabricio ve Ahmet Oğuz 1-0 biten Denizlispor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu karşılaşmayı istedikleri gibi yönlendiremediklerini belirterek "Maçı biz kazansaydık kırılma anından bahsedebilirdik. Biz maçın başından sonuna kadar aslında galibiyeti hakedecek bir oyun oynayamadık. Ortaya koyamadık. Hem kalecimiz Nortfeld oldukça iyi kurtarışlar yaptı. Hemde şansımızda vardı. Belki beraberliği kurtaracak pozisyonlarımız oldu birkaç tane. Ancak bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar. Fakat Denizlispor'un daha fazla pozisyonu oldu. Daha farklı da bitebilecek bir maçtı aslında görüntü öyleydi. Oyuncularım yine elinden geleni yaptı ama biz istediğimiz şekilde oyunu yönlendiremedik. Rakip bizden daha üstün çıktı bugün. Tebrik ediyorum Denizlispor'u." ifadelerine yer verdi.

Fabricio, "İki takımında pozisyonları var ama onlar orta açtığını düşündüğüm bir pozisyonda golü buldu. İki takımda mücadele etti. Ben kazanabileceğimizi düşündüm. Birazda şansın yanımızda olması gerekiyordu sanırım." şeklinde konuştu.

Ahmet Oğuz, yeniden galibiyetlerle tanışmak istediklerini belirterek "ilk başta gerçekten üzgün olduğumu söylemek istiyorum.Tabloda belirli bir noktaya geldiğimiz zaman onları kendi içinizde konuştuğunuzda bu maçı da alırsak alt tarafla farkı açacağımızı düşündük. Sahaya çıktığınız zaman istediğiniz sonucu alamayınca insan üzülüyor tabii. Rakibimizin ilk dakikalarda yakaladığı pozisyon varı. Ama maça ortak olduk sonra. Şans diyelim artık Diego'nun ayağından gol buldular. 1-0 öne geçtiler.  Atan kazanır gibi duruyordu maç. Ama hakkı tabii ki 0-0 olarak görüyorum. Maç geçti artık. Önümüde bir maçımız var. Kendi sahamızda oynayacağız. Kazanmak istiyoruz tabii ki.Kazanamayınca fark kapanıyor ve ister istemez stres oluşuyor. Biran önce galibiyetlerle tanışmak istiyoruz tekrar." dedi.

 
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Ahmet ihsan
14 Mart 202018:40
Takımdaki eksiklikler ne kadar önemliymiş bu açıkca görünüyor. Kimsenin beğenmediği yasin olmayınca denizli kalemizi resmen bombaladı. nordfeld olmasaydı ilk yarı dörtlük olurduk. Yasin olmayınca savunma defolari da kabak çiçeği ortada. Stancu ve diğer hızlı kanat oyuncularının yokluğunda da pozisyon bulamadığımız net bir şekilde görülüyor.berat, rahmi ve diğer alt yapı oyuncuları hala süper lig seviyesinde değiller, Allah yardımcınız olsun. Stresli bir sezon bizi bekliyor
1
ilkay
14 Mart 202018:04
ayni takim 3 farkli mac yorumu hoca ile futbolcular ayni eksende bulusamiyor demekki hoca kenardan gercegi goruyor mudahale edemiyor kimi soksun oyuna hepsi ayni vasifsiz futbolcu. oyuncularda macin hakki beraberlikti diyor. beraberlige raziydilar yani biz taraftar olarak bosuna heyecanla mac baslamasini bekliyoruz isimizi gucumuzu maca gore ayarliyoruz demekk ki.
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