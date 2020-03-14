Deplasman kabusu devam ediyor

SON 7 DEPLASMANDA 6'NCI MAĞLUBİYET
Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıktığı son 7 deplasman maçının 6'sını mağlubiyetle kapatırken bu süreçte sadece Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. 2019-2020 sezonunda kırmızı siyahlılar, deplasmanda çıktığı toplam 13 maçta 8 mağlubiyet, 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Gençlerbirliği'nin oynadığı son 7 deplasman maçı;
Fenerbahçe 5-2 Gençlerbirliği
Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği
Çaykur Rizespor 2-0 Gençlerbirliği
Başakşehir 3-1 Gençlerbirliği
Alanyaspor 0-1 Gençlerbirliği
Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği
Yukatel Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği
HABER: MERT DOKUZOĞLU
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