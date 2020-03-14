﻿
Deplasman kabusu devam ediyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

DEPLASMAN KABUSU DEVAM EDİYOR

Deplasman kabusu devam ediyor

Süper Lig Cemil Usta sezonu 26'ncı hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Gençlerbirliği, tam bir deplasman kabusu yaşıyor.

517 Okunma

SON 7 DEPLASMANDA 6'NCI MAĞLUBİYET 

Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıktığı son 7 deplasman maçının 6'sını mağlubiyetle kapatırken bu süreçte sadece Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. 2019-2020 sezonunda kırmızı siyahlılar, deplasmanda çıktığı toplam 13 maçta 8 mağlubiyet, 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. 

Gençlerbirliği'nin oynadığı son 7 deplasman maçı; 

Fenerbahçe 5-2 Gençlerbirliği 

Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği 

Çaykur Rizespor 2-0 Gençlerbirliği 

Başakşehir 3-1 Gençlerbirliği 

Alanyaspor 0-1 Gençlerbirliği 

Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği 

Yukatel Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği 

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

2
Ahmet Oğuz: Tekrar galibiyetlerle tanışmak istiyoruz
Yok böyle bir gol!
Hamzaoğlu: Yaklaşık 100 yıllık çizgisini bozmayan kulübüz
Gençlerbirliği 4 eksikle Denizlispor karşısında
Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da
Gençlerbirliği bu maçları seyircisiz oynayacak
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿