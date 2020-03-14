Yok böyle bir gol!

Karşılaşma corona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle seyircisiz oynandı.Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında 54'üncü dakikasında Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, orta şut karışımı golüyle Nordfeldt'i avladı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte Denizlispor puanını 31'e yükseltirken, Başkent temsilcisi Gençlerbirliği 28 puanda kaldı. Gençlerbirliği, son 5 maçında 7 puan toplamış oldu.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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