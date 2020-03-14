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Yok böyle bir gol!
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YOK BÖYLE BİR GOL!

Yok böyle bir gol!

Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Denizlispor'a konuk olan Gençlerbirliği, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Gençlerbirliği, Rodallega'nın orta şut karışımı golüne engel olamadı.

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Karşılaşma corona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle seyircisiz oynandı.Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında 54'üncü dakikasında Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, orta şut karışımı golüyle Nordfeldt'i avladı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte Denizlispor puanını 31'e yükseltirken, Başkent temsilcisi Gençlerbirliği 28 puanda kaldı. Gençlerbirliği, son 5 maçında 7 puan toplamış oldu. 

 

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