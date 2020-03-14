TED Ankara Kolejliler rahat kazandı

TED Ankara Kolejliler, TB2L maçında Geçitspor'u konuk etti. Karşılaşma 95-75 Başkent ekibi galibiyetiyle sona erdi.
TED Ankara Kolejliler: Asım Özhan Özberhan 12, Kevin Kaspar 11, Çağıl Topbaş 16, Mesut Kadir Çipa 13, Atakan Akçam , Yiğit Baran Sarıkaya 12, Volkan İncekara 12, Çağatay Çevik 10, Aydın Erden 7
Geçitspor: Arda Tunca 8, Volkan Aydın 12, Tahir Baki Gözütok 16, Ersin Taşkın 23, İsmail Kaya 7, Efe Ekrem Erçikti 2, Mustafa Buğra Atasoy 5, Yaşar Baha Özkan 2, Remzi Semercioğlu
Mücadelenin birinci periyodu 22-25 konuk ekip üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyoda etkili başlayan ev sahibi takım 52-38 önde bitirdi. Üçüncü periyottada etkisini devam ettiren TED Ankara Koljliler son çeyreğe 74-57 önde başladı. Son periyodu 95-75 skorla bitiren ev sahibi takım maçın kazananı oldu.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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