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Karayolları Fenerbahçe Opet'e direnemedi
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KARAYOLLARI FENERBAHÇE OPET'E DİRENEMEDİ

Karayolları Fenerbahçe Opet'e direnemedi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22'nci ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Başkent ekibi Karayolları'nı 3-2 yendi.

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Başkent ekibi Karayolları'nı 3-2 yendi.

 Rakibini 25-27, 25-23, 25-18, 20-25, 4-15 biten setler sonucu mağlup eden Fenerbahçe Opet, normal sezonu 3. sırada tamamladı. Karayolları ise normal sezonu 10'uncu sırada tamamladı. Karayolları, 22 maçta 5 galibiyet, 17 mağlubiyet elde etti. 

Salon: TVF

Hakemler: Aysim Erginay, İlknur Çakar

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Burcu Tutku Yüzgenç, Ezgi Akyaldız, Gerasymova (Gülçin Doğan, Fulden Ural, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Thompson, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Bahar Toksoy Guidetti (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Gülce Güçtekin, Sıla Çalışkan, İpar Özay Kurt, Beliz Başkır, Ceren Kestirengöz)

Setler: 25-27, 25-23, 25-18, 20-25, 4-15 

 

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