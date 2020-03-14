Karayolları Fenerbahçe Opet'e direnemedi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Başkent ekibi Karayolları'nı 3-2 yendi.
Rakibini 25-27, 25-23, 25-18, 20-25, 4-15 biten setler sonucu mağlup eden Fenerbahçe Opet, normal sezonu 3. sırada tamamladı. Karayolları ise normal sezonu 10'uncu sırada tamamladı. Karayolları, 22 maçta 5 galibiyet, 17 mağlubiyet elde etti.
Salon: TVF
Hakemler: Aysim Erginay, İlknur Çakar
Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Burcu Tutku Yüzgenç, Ezgi Akyaldız, Gerasymova (Gülçin Doğan, Fulden Ural, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan)
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Thompson, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Bahar Toksoy Guidetti (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Gülce Güçtekin, Sıla Çalışkan, İpar Özay Kurt, Beliz Başkır, Ceren Kestirengöz)
Setler: 25-27, 25-23, 25-18, 20-25, 4-15
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