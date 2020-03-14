Fatih Mert: Daha kötü sonuçları olmadan atlattı

Çaykur Rizespor, karşılaşmasında Sedat Ağçay, 64. dakikada Diomande ile kafa kafaya çarpışmış, çarpışmanın ardından Sedat yerde kalmış ve hakem sağlık ekiplerini sahaya çağırmıştı. Yürümekte zorluk çeken Sedat Ağçay sahadan ambulansla ayrılmıştı. Ankaragücü Kulüp Başkanı Fatih Mert, Sedat Ağçay'ın ameliyet olduğunu ve bir ay sonra sahalara döneceğini açıkladı.

Kulüp Başkanı Fatih Mert açıklamasında "Kaptanımızın dün gece yönetici arkadaşlarımla yanındaydık. Bizi hali gerçekten çok üzdü. Şuan ameliyatı bitti. İşinin uzmanı özel bir ekip ameliyat etti. Bir ay sonra inşallah sahalara dönecek. Buna şükür. Daha kötü sonuçları olmadan atlattı." ifadelerine yer verdi.

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