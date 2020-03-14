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Hamzaoğlu: Yaklaşık 100 yıllık çizgisini bozmayan kulübüz
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HAMZAOĞLU: YAKLAŞIK 100 YILLIK ÇİZGİSİNİ BOZMAYAN KULÜBÜZ

Hamzaoğlu: Yaklaşık 100 yıllık çizgisini bozmayan kulübüz

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği bugün 97. yıl dönümünü kutluyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve genç futbolcu İlker Karakaş, kuruluş yıl dönümü açıklamalarını paylaştı.

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kulübümüzün 97.yılı hayırlı olsun. Bu sabah maç toplantısında da arkadaşlarımız klip hazırlamış. Futbolcularımızla paylaştık. Bu kulübün ne kadar değerli olduğunu tekrar hatırladık. Yaklaşık 100 yıllık bir camia burası. Yaklaşık 100 yıldır da çizgisini bozmadan, hedeflerinden ideallerinden kopmadan kimseye düşmanlık yapmadan bugünlere geldi. Bize de bu çizgiden ayrılmamak hatta ileri taşımak düşüyor" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu İlker Karakaş ise, "8 yaşında bu kulübe geldim. Şu an hayalini kurduğum yerdeyim. 97 yıldır, bu arma bu forma bağımsız bir şekilde yoluna devam ediyor. Böyle bir kulübü temsil ettiğimiz için çok gururluyum" açıklamalarını yaptı.  

 

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