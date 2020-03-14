Osmanlıspor, Giresunspor'u konuk ediyor

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Osmanlıspor, yarın sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek.
Osmanlıspor, Perşembe günü Eskilehirspor ile sahasında 1-1 berabere kalmış, Giresunspor ise Çarşamba günü Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etmişti.
Ligde Başkent takımı 23 puanla 16. sırada yer alırken, rakip takım ise 37 puanla 9. sırada bulunuyor.
Osmanlıspor, 22 Mart Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılacak.
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