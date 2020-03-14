Ankaragücü 3 eksikle başladı

Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında tam süre alan oyuncular günü yenileme çalışması ile bitirdi.
Diğer futbolcular ise antrenmana dinamik ısınma ile başladı. Yapılan pas çalışmasından sonra, ana bölümde taktiksel dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman soğuma hareketleri ile tamamlandı.
Çaykur Rizespor karşılaşmasında elmacık kemiği kırılan Sedat Ağçay, sakatlıkları devam eden Pinto ve Fatih Tultak antrenmanda yer almadı.
Ankaragücü, yarın yapacağı bir günlük izinden sonra çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.