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Ankaragücü 3 eksikle başladı
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ANKARAGÜCÜ 3 EKSİKLE BAŞLADI

Ankaragücü 3 eksikle başladı

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Ankaragücü'nde çalışmalar başladı.

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Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında tam süre alan oyuncular günü yenileme çalışması ile bitirdi.

Diğer futbolcular ise antrenmana dinamik ısınma ile başladı. Yapılan pas çalışmasından sonra, ana bölümde taktiksel dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman soğuma hareketleri ile tamamlandı.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında elmacık kemiği kırılan Sedat Ağçay, sakatlıkları devam eden Pinto ve Fatih Tultak antrenmanda yer almadı.

Ankaragücü, yarın yapacağı bir günlük izinden sonra çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.
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