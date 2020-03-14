Başkent ekibi tarafından paylaşılan mesajda "1923’ten bugüne mücadelesini onur ve gururla sürdüren Gençlerbirliği, 97 yaşında!

Cumhuriyetle yaşıt kulübümüzü 97 yıl önce kuran Gençlere, bugüne kadar kırmızı-siyah formamızı terleten sporcularımıza, en karanlık dönemlerden en aydınlık günlere armamızı yalnız bırakmayan başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, verdikleri emek için idarecilerimize ve personelimize teşekkür ederiz.

Sonsuz sevgi ve destekleriyle Kırmızı Kara’ya ruh veren Gençlerbirliklilere minnettarız.

Hep birlikte zafer dolu yeni yıllara…

Gençlerbirliği çok yaşa…" ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği’nin kuruluş hikayesine bakacak olursak...

Ligin eski ve başarılı takımları arasında yer alan Gençlerbirliği, tarihi epey geçmiş yıllara dayanan, yaşayan tarih niteliğinde spor takımları arasında yer almaktadır.

Gençlerbirliği’nin lakabı niteliğindeki bir diğer ismi de “Cumhuriyet Takımı”dır. Ankara’da bir grup lise öğrencisinin bir araya gelip oluşturduğu kulüp, aradan geçen 97 yılda Türk spor tarihindeki en temel taşlardan birisi olarak yer almıştır.

14 Mart 1923 yılında Ankara Sultanisi’nin bir grup futbol meraklısı öğrencisi tarafından kurulmuştur.

1921 yılında Ankara Sultanisi’nde Münif Kemal, beden eğitimi öğretmeni Ekrem Bey ile beraber bir futbol takımı kurmayı hedefler. Ekrem Bey ilginç bir şekilde takıma yetenekli olan pek çok oyuncuyu almaz ve öğrenciler arasında bu durum memnuniyetsizlik oluşturur. Ekrem Bey’in oluşturduğu takımın adı Ankara Sultanisi Futbol Takımı’dır. Kendini dışlanmış hisseden genç yetenekler takım kurmaya karar verirler ve ismini de “Gençlerbirliği” olarak karar kılarlar. Yani kulübün adıda buradan gelmekte.

Sultani takımıyla yapılan maçta Gençlerbirliği ezici bir üstünlük sağlar. Bunun sonucunda takımların birleştirilmesi fikri ortaya atılır ancak Münif Kemal Ak ile öğrenciler arasında şiddetli bir şekilde açığa çıkmasa bile bir kırgınlık meydana gelir. 1923-1924 sezonunda Ankara Sultanisi liglerden çekilir ve takım feshedilir. Böylelikle yalnızca aynı kökene sahip Gençlerbirliği kalır.

Gençlerbirliği'nin renklerinin nereden geldiğine bakacak olursak forma yaptırmak isteyen genç oyuncular, o dönemin şartlarından imkanlarınca sadece kırmızı-siyah renkte kumaşlar kaldığı için mecburen bu renkleri seçerler. Gençlerbirliği’nin renkleri bu şekilde kalır. Anlatılan bir başka hikayede ise şu şekilde anlatılır:

“Kulübün kuruluşu sıralarında İstanbul’daki Altınordu kulübünün çok kuvvetli bulunması ve bilhassa Anadolu’da sevilmesi, Sultani beden terbiyesi öğrnetmeni bulunan Ekrem ile Yüzbaşı Mümin’in Altınordu’da oynamaları kırmızı-siyah renge karşı gençler üzerinde bir ilgi uyandırmıştır. Bu sırada kulübün müessislerinden Nuri ile Mennan Ankara’da bir tuhafiye dükkânının vitrininde gördükleri kırmızı-siyah amudi çubuklu formadan on tane satın almışlar ve bu suretle Gençler Birliği rengi kırmızı-siyah olarak kabul edilmiştir.”

Sultani’nin eski müdürü Münif Kemal ile öğrenciler arasında yaşanan kırgınlık 1925'de sona erer. Gerçekleştirilen kongrenin ardından öğrenciler kendisine başkanlık teklifinde bulunurlar, o da kabul eder. Böylelikle Gençlerbirliğinin ilk başkanı olur. Yani Gençlerbirliği’nin ilk başkanı Münif Kemal Ak... 9 yıl boyunca görev yapmıştır.