Mustafa Reşit Akçay: Korakor mücadeleler olacak, buna hazırız

Mustafa Reşit Akçay, seyircileri aradıklarını belirterek "Seyircisiz oynamanın da getirdiği zorluğu yaşadık. Seyircimizi aradık. Onlarında korkunç enerjileri var. Onlarda bize katkı veriyorlar ama dediğim gibi final maçımızdı. Kazanmak zorundaydık ve öylede oldu. Oyun kalitemiz beklenenin biraz altındaydı. Bazı istatisliklerde rakipten geride olabiliriz. Sahada duruş, kazanma istediğimiz ve heyecanımız çok iyiyidi ve kazandık, şimdi yolumuza devam ediyoruz. 35 rakamı sihirli bir rakam olarak gözüküyor. Umarım bu rakamı yakalayabiliriz. 8 müsabaka ligin boyu kısaldı zorlu ve hedefi farklı olan takımlarda var. Korakor mücadeleler olacak ve buna hazırız." şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUANDI"

Saba, maçı kazandıkları için oldukça mutlu olduklarını belirterek "Bizim için çok önemli bir 3 puandı. 20 puandaydık ve doğal olarak bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çok mutluyuz ve bunu devam ettireceğiz. Son haftalardaki maçlarımıza baktığımız zaman çokta kötü oynamadık. Bazen şanssız olabiliyorsunuz futbolda. Bazen istediğiniz sonucu alamıyorsunuz ama biz önümüze bakacağız. Herkes ilk 11'de oynamak ister. Ben çok hırslı bir futbolcuyum. Her zaman baştan itibaren oynamak isterim ama bu karara saygı duymak lazım." ifadelerine yer verdi.

"TARAFARIMIZIN ÖNÜNDE OYNAMAK İSTERDİK"

Kulusic, asla pes etmeyeceklerini belirterek "Çok kritik bir maçtı bizim için. 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Tabii ki taraftarlarımızın önünde oynamak isterdik ama maalesef imkanı olmadı. Ama yinede kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımızın önünde futbol oynamak isteriz. O şekilde zevk alıyoruz. O şekilde mutlu oluyoruz. Bence doğru bir karar değil ama futbol federasyonu daha iyi bilir. Süper Lig çok zorlu bir lig. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Asla pes etmeyeceğiz, var gücümüzle bunun için mücadele edeceğiz. En iyi taraftara sahip kulübüz.Çok iyi oyuncu grubumuz var asla pes etmeyeceğiz." dedi.