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Akçay: 35 puan sihirli bir sayı
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AKÇAY: 35 PUAN SİHİRLİ BİR SAYI

MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda seyircisiz oynanan maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, kümede kalmak için 35 puan yeterli dedi.

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"35 PUAN SİHİRLİ BİR SAYI" 

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay maç sonu basın toplantısında, "Oyun olarak bazı istatistiklerde geride kalmış olabiliriz. Ama start telaşımız ve stres topu olumlu kullanmamız konusunda öne geçti. Bu akşam skor olarak mutluyduk ama oyun olarak belki çok iyi gözükmese de oyuncularımın kazanma isteği vardı. Sahada iyi durduk. Önümüzde 8 maç var. 35 puan sihirli sayı görünüyor. Eğer ona ulaşırsak ligde kalacağız. Yaratıcı kreatif bir oyuncuyu oynatmama durumu Teknik Direktörlerin başının belasıdır. Biraz yol alıyoruz. Sedat konusunda kırık olduğu haberini aldık. MR'dan sonra durumu netlik kazanacak. Şanssız bir durum. 2. bölge iyi işler yaptı. 3. bölgedeki kalite topun orada kalmasını sağlamak. Arkadan gelecek oyuncularla bağlantı kurma yolunda sıkıntılar yaşadık. Orta sahadaki mücadeleyi beğendik. Final paslarında başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz ama" açıklamaları yaptı. 

"MAĞLUBİYETTEN GEREKLİ DERSLERİ ÇIKARACAĞIZ" 

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman maç sonu açıklamasında, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. 2. yarıda farklı bir kimliğe bürünmeye çalışan takımımız var. Yeterince uzunumuz olmasına rağmen duran toplarda iyi değildik. Puan kazanmak için daha fazlasına ihtiyacımız var. Ankaragücü golleri attıktan sonra merkezde katı savunma yaptı. Orada Milan ve Garmash'ı kullandık ama etkili olamadık. Kanatlarda da gereken ortaları yapamadık. Sonra takım yoruldu. Pozisyon üretiminde eksik kaldık. Kısa sürede arkadaşlarla bir araya geldik. Oyuncu karakterleri sizi farklı oyunlara itebiliyor. Ben kavga adamıyım, asla geride durmadım. Umarım gayretimiz başarıya ulaşır. İnsan sağlığı önemli. Bizim de aşamadığımız ciddi bir konu olabilir corona virüsünde. Stadyumların dolu olmasını isterdik ama önemli olan insan sağlığı" dedi. 

 
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