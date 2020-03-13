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Akçay: 20 puan sendromundan kurtulduk
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AKÇAY: 20 PUAN SENDROMUNDAN KURTULDUK

Akçay: 20 puan sendromundan kurtulduk

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 23'e yükseltti. Maç sonu Mustafa Reşit Akçay ve futbolcular yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

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"20 SENDROMUNDAN KURTULDUK" 

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası, "Sedat'ın kırık haberi geldi. MR'dan sonra netlik kazanacak. Bizim için maç önemliydi. 3 puan önemliydi. Rakip topa sahip oldu ama bu bizim stresli oyunumuzdan kaynaklıydı. 3. Bölgede çok top kaybediyoruz. 20 sendromundan kurtulduk. Lig arası da bize yarayacak. 35 puanı bulan rahatlayacak" dedi. 

"TUHAF BİR KARŞILAŞMA OLDU" 

MKE Ankaragücü'nün ikinci golünü kaydeden Gerson Rodrigues ise, "Tuhaf bir karşılaşma oldu taraftarın olmadığı. 2-0'dan sonra durulma oldu, ama kazandığımız için mutluyuz" ifadesini kullanırken, Lukasik, "Kazandığımız için mutluyuz. 3 Puan çok kritikti. Rakiplerimiz çok yakın bize. Üst seviyeye tırmanmak istiyoruz" dedi. Başarılı bir maç çıkartan kaleci Friedrich ise, "Güvenimizi tekrar kazanmamız adına önemliydi. Rahat bir nefes aldık. Benim için Türkiye'ye alışmak farklı bir süreç oldu. Beni çok iyi karşıladılar. Zorluk çekmedim" açıklamalarını yaptı. 

 

 

 
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