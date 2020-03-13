9 puanlık maç Ankaragücü'nün

Ankaragücü, ligin açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Karşılaşma 2-1 sona erdi.

Mücadele coranavirüs nedeniyle seyircisiz oynandı. Karşılaşma öncesinde Çaykur Rizespor'da Umar sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Ankaragücü, sahaya Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Lukasik, Faty, Rodrigues, Sedat, Michalak, Orgill 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmaya hızlı başladı. 1. dakika Lukasik'in vuruşu baraja çarptı ve yan ağlarda kaldı. Çaykur Rizerspor'da Samudio yerde kaldı. Yapılan tedavinin ardından kaldığı yerden devam etti.

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 17. dakikasında Burak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ankaragücü'nde Rodrigues karşılaşmanın 22. dakikasında skoru 2-0 yaptı. İlk yarının son dakikasında Çaykur Rizespor'dan Harmash skoru 2-1 yaptı.

İlk yarı 2-1 Ankaragücü, üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf rakip takım oldu. 54. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşu direğe çarptı ve dışarıda kaldı.

Ankaragücü'nde 57. dakikada Kulusic gördüğü sarı kartın ardından bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertlilerde 64. dakikada Sedat Ağçay Diomande ile kafa kafaya çarpıştıı. Çarpışmanın ardından Sedat yerde kaldı.Sedat Ağçay zorlukla yürürken sahadan ambulansla ayrıldı. Hakemin bu pozisyınun ardından sarı kart göstermesi tepkilerin odağı oldu. Scarione 67. dakikada Sedat'ın yerine oyuna dahil oldu. Ankaragücü'nde 76. dakikada Michalak yerini Saba'ya bıraktı.

Mücadelenin 84. dakikasında Rodrigues, çok sık sırıldı ancak isabetli şut atamadı. Ankaragücü'nde Orgill yerine 86. dakikada İlhan Parlak dahil oldu. Çaykur Rizespor'da Moroziuk kırmızı kart gördü.

Maç 2-1 Ankaragücü üstünlüğüyle sona erdi.