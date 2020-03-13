Ankaragücü'nde Sedat şoku

İlk yarısı 2-1 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay, 64. dakikada Diomande ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından Sedat yerde kaldı ve hakem sağlık ekiplerini sahaya çağırdı. Yürümekte zorluk çeken Sedat Ağçay sahadan ambulansla ayrıldı. Tecrübeli oyuncunun elmacık kemiğinin kırık olduğu tahmin ediliyor.
Bu pozisyonun ardından hakem Diomande'ye sarı kart gösterirken, izleyicilerden büyük tepki aldı. Öte yandan çabuk sahadan çıkın demeside tepkilerin odağı oldu.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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