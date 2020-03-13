Rahat olun. Ankaragücü 2 gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi!

Ankaragücü bugün sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.
Maça hızlı başlayan Ankaragücü'nde goller 17. dakikada Burak kendi kalesinde atarken, Ankaragücü'nde Rodrigues 22. dakikada kaydetti.
Ligde kalma mücadelesinde çok önemli bir karşılaşmada 2-0 lık üstünlük sağlayan Ankaragücü, bu sezon taraftarının hasretle beklediği bir istatistiğe de imza attı. Henüz oynadığı hiçbir karşılaşmanın ilk yarısında rakibine 2 gol birden atamayan Ankaragücü, Rizespor karşılaşmasının 22'nci dakikasında 2-0 öne geçerek bu istatistiği bozmuş oldu.
İlk yarının son dakikasında Rizespor'un attığı gol ile fark 1'e düşmüş olsa da karşılaşmada Ankaragücü galibiyete yakın olan taraf...
Henüz hiçbir rakibine 3 gol atamayan Ankaragücü 5 karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başarmıştı. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarında attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdıran Ankaragücü; Galatasaray, Antalya ve Denizlispor maçlarında ise 1 puanı koparmıştı.
Bu sezon oynadığı karşılaşmaşlarda 2 gol attığı hiçbir maçı kaybetmeyen Ankaragücü, seyircisinden yoksun çıktığı Rizespor maçında 3 puana çok yakın....
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.