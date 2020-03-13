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Rahat olun. Ankaragücü 2 gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi!
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RAHAT OLUN. ANKARAGÜCÜ 2 GOL ATTIĞI HİÇBİR MAÇI KAYBETMEDİ!

Rahat olun. Ankaragücü 2 gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi!

Ankaragücü,Fenerbahçe maçının ardından ilk defa bir karşılaşmada 2 gol kaydetti.

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Ankaragücü bugün sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.

Maça hızlı başlayan Ankaragücü'nde goller 17. dakikada Burak kendi kalesinde atarken, Ankaragücü'nde Rodrigues 22. dakikada kaydetti.

Ligde kalma mücadelesinde çok önemli bir karşılaşmada 2-0 lık üstünlük sağlayan Ankaragücü, bu sezon taraftarının hasretle beklediği bir istatistiğe de imza attı. Henüz oynadığı hiçbir karşılaşmanın ilk yarısında rakibine 2 gol birden atamayan Ankaragücü, Rizespor karşılaşmasının 22'nci dakikasında 2-0 öne geçerek bu istatistiği bozmuş oldu.

İlk yarının son dakikasında Rizespor'un attığı gol ile fark 1'e düşmüş olsa da karşılaşmada Ankaragücü galibiyete yakın olan taraf...

Henüz hiçbir rakibine 3 gol atamayan Ankaragücü 5 karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başarmıştı. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarında attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdıran Ankaragücü; Galatasaray, Antalya ve Denizlispor maçlarında ise 1 puanı koparmıştı.

Bu sezon oynadığı karşılaşmaşlarda 2 gol attığı hiçbir maçı kaybetmeyen Ankaragücü, seyircisinden yoksun çıktığı Rizespor maçında 3 puana çok yakın....

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