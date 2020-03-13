MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 26'ncı haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ile kader maçına çıkıyor. Sarı lacivertli takım maça, Ricardo-Kıtsıou-Pazdan-Kulusic-Atilla-Lukasik-Faty-Rodrigues-Sedat-Michalak-Orgill ilk 11'i ile çıkıyor.
Başkent ekibinde yedeklerde ise, Korcan, Alihan, Orkan, Mahmut, İlhan, Scarione, Gelmin Rivas, Cebrail, Saba ve Aydın yer alıyor.
Rakip Çaykur Rizespor'un 11'i de belli oldu: Gökhan, Morozyuk, Burak, Talbi, Melnjak, Abdullah, Diomande, Garmash, Samudio, Boldrin, Skoda.
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