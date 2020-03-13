﻿
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor 11'ler belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

MKE ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR 11'LER BELLİ OLDU

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 26'ncı haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor karşısına bu ilk 11 ile çıkıyor...

1002 Okunma

Süper Lig'in 26'ncı haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ile kader maçına çıkıyor. Sarı lacivertli takım maça, Ricardo-Kıtsıou-Pazdan-Kulusic-Atilla-Lukasik-Faty-Rodrigues-Sedat-Michalak-Orgill ilk 11'i ile çıkıyor. 

Başkent ekibinde yedeklerde ise, Korcan, Alihan, Orkan, Mahmut, İlhan, Scarione, Gelmin Rivas, Cebrail, Saba ve Aydın yer alıyor. 

Rakip Çaykur Rizespor'un 11'i de belli oldu: Gökhan, Morozyuk, Burak, Talbi, Melnjak, Abdullah, Diomande, Garmash, Samudio, Boldrin, Skoda.

 
Mustafa Reşit Akçay: Korakor mücadeleler olacak, buna hazırız
Akçay: 35 puan sihirli bir sayı
Akçay: 20 puan sendromundan kurtulduk
9 puanlık maç Ankaragücü'nün
Ankaragücü çubukluyla sahada
Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿