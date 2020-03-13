Ankaragücü çubukluyla sahada

Süper Lig'de geride kalan 25 haftada topladığı 20 puanla 17'nci sırada yer alan MKE Ankaragücü, Coronavirüs sebebiyle seyircisinden yoksun 25 puanla 14'üncü sırada yer alan Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
MKE Ankaragücü karşılaşmaya çubuklu formayla çıkacak.
Karşılaşmaya 1 saat kala Başkent ekibinin soyunma odasıda maça hazır.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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