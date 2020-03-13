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Ankaragücü çubukluyla sahada
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ANKARAGÜCÜ ÇUBUKLUYLA SAHADA

Ankaragücü çubukluyla sahada

Süper Lig'in 26'ncı hafta açılış maçında Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor...

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Süper Lig'de geride kalan 25 haftada topladığı 20 puanla 17'nci sırada yer alan MKE Ankaragücü, Coronavirüs sebebiyle seyircisinden yoksun 25 puanla 14'üncü sırada yer alan Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.  

MKE Ankaragücü karşılaşmaya çubuklu formayla çıkacak.  

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Karşılaşmaya 1 saat kala Başkent ekibinin soyunma odasıda maça hazır. 

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