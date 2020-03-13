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Gençlerbirliği 4 eksikle Denizlispor karşısında
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GENÇLERBİRLİĞİ 4 EKSİKLE DENİZLİSPOR KARŞISINDA

Gençlerbirliği 4 eksikle Denizlispor karşısında

Yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacak olan Gençlerbirliği hazırlıklarını Denizli’de yaptığı son antrenmanla tamamladı.

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Yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacak olan Gençlerbirliği hazırlıklarını Denizli’de yaptığı son antrenmanla tamamladı. Seyfi Atlı Stadı’nda yapılan son çalışmaya futbolcular ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başladı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu. Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken sakatlıkları süren Stancu, Sefa, Ayite ve Polomat’ın tedavilerine devam ediliyor.

 
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