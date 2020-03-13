Sincan Belediyespor Teknik Direktörü Eyüp Kökverdi Süper Amatör Lig'i değerlendirdi

Sincan Belediyespor Teknik Direktörü Eyüp Kökverdi, Spor Ankara programında futbolculuk ve antrenörlük kariyeriyle ilgili, "Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük düşünmüyordum. AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu ile futbol dönemimden sonra bir araya geldik. Bana futbolun içinde olmam gerektiğini söyledi. Federasyondan antrenörlük teklifi aldım. 16 yaşında Sincanspor'da A takıma yükseldim. 17 yaşında amatör lisans ile profesyonel takımda oynadım. Asaşspor şimdi ki Hacettepespor'da oynadım. Naci Yılmaz hocam dönemimde profesyonel yaşamım başladı. Asaş'ta şampiyonluk yaşadım. Ego Bugsaşspor'da 11 sene futbol oynadım. 23 yaşında takım kaptanlığı ve 2007 senesinde şampiyonluk yaşadım. Cüneyt Memişoğlu hocamızla beraber çalıştık orada. Özgün hocayla beraber 3 kez play-off'tan döndük. Daha sonra 2 kez ön çarpraz bağlarından sakatlık yaşadım. Bal liginde Sincanspor'da ve en son Nevşehirspor'da futbol oynayarak kariyerimi noktaladım. Antrenörlük kariyerimde Adliyespor'da yardımcı antrenörlük yaptım. Özgün hocamla beraber çalıştık, 2.Lig'in kapısından döndük, Diyarbakırspor'a kaybettik. Daha sonra Turgutluspor'da çalıştım. Daha sonra memleketim Sincan'da uzun vadeli bir planlamayla göreve getirildim ve bu sene Süper Amatör Lig'de şampiyon olup, BAL'a yükseleceğiz" açıklamalarını yaptı.