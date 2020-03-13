Tahir Çopur toprağa verildi

TÜFAD Ankara Şube Başkanı Tahir Çopur, Cebeci Asri Mezarlığı'nda İsmet Oğultürk Camii'nde öğle namazına müteakip toprağa verildi. Cenaze törenine Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çankaya FK Teknik Direktörü Adnan Şentürk, TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, AASKF Başkanı Muratv Kandazoğlu, Ankaragücü Futbol Şube sorumlusu Tamer Açar, Ankaragücü Altyapı Koordinatörü Cengiz Paça, Sincan Belediyespor Teknik Direktörü Eyüp Kökverdi ve futbolcular, profesyonel ve amatör futbol camiasından birçok kulüp başkanı, yöneticisi ve teknik direktörleri katılım gösterdi.
Klasspor Tv olarak Ankara spor camiasına katkılarda bulunmuş merhum Tahir Çopur'a Allahtan rahmet diliyoruz...
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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