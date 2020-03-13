Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da

Maça Çeyrek Kala'da bu hafta; Ligde kötü gidişatına son veremeyen Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanından da puan alamadı. Bu akşam oynayacağı Rizespor maçına nasıl bir 11 ile çıkacak? Canlı canlı maç analizi sizlerle olacak. Gençlerbirliği ise zorlu Denizlispor deplasmanına gidiyor. Hamzaoğlu'nun öğrencileri bu maçtan puan ya da puanlarla ayrılabilecek mi? TFF 1'nci Ligde mücadele eden Osmanlıspor ve Keçiörengücü'nün durumları ne olacak? Coronavirüs yüzünden Süper Lig karşılaşmaları seyircisiz oynanacak. Bu durum takımları nasıl etkileyecek? Mert Dokuzoğlu'nun hazırlayıp sunduğu, Klasspor TV Genel Koordinatörü Gökalp Metin'in yorumları ile Maça Çeyrek Kala her cuma olduğu gibi bugün de saat 20:00'da Klasspor TV ekranlarında...

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